Регион

Уведомления отключены

14 августа, 23:01

В Англии совершили самый дорогой в истории страны трансфер

Полузащитник Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси" за рекордные 115 млн фунтов

<p>Мойсес Кайседо стал игроком "Челси". Обложка © <a href="https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-complete-moises-caicedo-signing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chelseafc.com</a></p>

Мойсес Кайседо стал игроком "Челси". Обложка © chelseafc.com

Полузащитник Мойсес Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Сумма трансфера составила рекордные для страны 115 миллионов фунтов.

21-летний эквадорец подписал с синими контракт сроком на восемь лет.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

При этом ранее Кайседо отказал "Ливерпулю", который также хотел приобрести футболиста. Спортсмен заявил, что мечтал оказаться именно в "Челси".

Ранее Лайф рассказывал, что Малком, перешедший в "Аль-Хиляль" из "Зенита" за рекордные для России 60 миллионов евро, оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего в четырёх матчах за клуб у него уже пять мячей.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Челси
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров