В Англии совершили самый дорогой в истории страны трансфер
Полузащитник Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси" за рекордные 115 млн фунтов
Мойсес Кайседо стал игроком "Челси". Обложка © chelseafc.com
Полузащитник Мойсес Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Сумма трансфера составила рекордные для страны 115 миллионов фунтов.
21-летний эквадорец подписал с синими контракт сроком на восемь лет.
При этом ранее Кайседо отказал "Ливерпулю", который также хотел приобрести футболиста. Спортсмен заявил, что мечтал оказаться именно в "Челси".
Ранее Лайф рассказывал, что Малком, перешедший в "Аль-Хиляль" из "Зенита" за рекордные для России 60 миллионов евро, оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего в четырёх матчах за клуб у него уже пять мячей.