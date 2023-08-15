В Англии совершили самый дорогой в истории страны трансфер

Полузащитник Мойсес Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Сумма трансфера составила рекордные для страны 115 миллионов фунтов.

21-летний эквадорец подписал с синими контракт сроком на восемь лет.

При этом ранее Кайседо отказал "Ливерпулю", который также хотел приобрести футболиста. Спортсмен заявил, что мечтал оказаться именно в "Челси".