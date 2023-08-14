Малком оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" победил "Абху" в матче первого тура чемпионата страны со счётом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Малком.

Бывший игрок "Зенита" отличился на 31-й, 55-й и 77-й минуте. У "Абхи" отметился Саад Бгуир (33), передачу которому отдал экс-футболист "Локомотива" и "Краснодара" Гжегож Крыховяк.

Для Малкома этот матч стал четвёртым в футболе нового клуба, он уже успел забить пять мячей.