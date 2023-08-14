Малком оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии
Хет-трик Малкома принёс "Аль-Хилялю" победу над "Абхой" в чемпионате СА
Малком, оформивший хет-трик в дебютном матче чемпионата СА. Обложка © Twitter / نادي الهلال السعودي
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" победил "Абху" в матче первого тура чемпионата страны со счётом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Малком.
Бывший игрок "Зенита" отличился на 31-й, 55-й и 77-й минуте. У "Абхи" отметился Саад Бгуир (33), передачу которому отдал экс-футболист "Локомотива" и "Краснодара" Гжегож Крыховяк.
Для Малкома этот матч стал четвёртым в футболе нового клуба, он уже успел забить пять мячей.
Лайф напоминает, что Малком перешёл в "Аль-Хиляль" из "Зенита" нынешним летом за 60 млн евро. Это самый большой трансфер в истории российского футбола. Новый контракт спортсмена рассчитан до 2027 года.