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14 августа, 20:46

Малком оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

Хет-трик Малкома принёс "Аль-Хилялю" победу над "Абхой" в чемпионате СА

<p>Малком, оформивший хет-трик в дебютном матче чемпионата СА. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1689373968715640833/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">نادي الهلال السعودي</a></p>

Малком, оформивший хет-трик в дебютном матче чемпионата СА. Обложка © Twitter / نادي الهلال السعودي

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" победил "Абху" в матче первого тура чемпионата страны со счётом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Малком.

Бывший игрок "Зенита" отличился на 31-й, 55-й и 77-й минуте. У "Абхи" отметился Саад Бгуир (33), передачу которому отдал экс-футболист "Локомотива" и "Краснодара" Гжегож Крыховяк.

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Для Малкома этот матч стал четвёртым в футболе нового клуба, он уже успел забить пять мячей.

Лайф напоминает, что Малком перешёл в "Аль-Хиляль" из "Зенита" нынешним летом за 60 млн евро. Это самый большой трансфер в истории российского футбола. Новый контракт спортсмена рассчитан до 2027 года.

Артур Лапсаков
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