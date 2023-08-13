"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги
В матче первого тура футбольного чемпионата Англии лондонский "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" — 1:1. Игра проходила на стадионе "Стэмфорд бридж" в столице Соединённого Королевства.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий мерсисайдцев Луис Диас. За лондонский клуб забил защитник Аксель Дисаси на 37-й минуте. Голы форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и защитника "Челси" Бена Чилуэлла были отменены арбитром благодаря системе VAR.
В следующем туре Английской премьер-лиги, 20 августа, "Челси" на выезде сразится с "Вест Хэмом", а "Ливерпуль" днём ранее сыграет на своём поле с "Борнмутом".
А ранее московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России по футболу. Для железнодорожников это вторая победа подряд на турнире.
ТАСС / АР / Frank Augstein