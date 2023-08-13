"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

В матче первого тура футбольного чемпионата Англии лондонский "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" — 1:1. Игра проходила на стадионе "Стэмфорд бридж" в столице Соединённого Королевства.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий мерсисайдцев Луис Диас. За лондонский клуб забил защитник Аксель Дисаси на 37-й минуте. Голы форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и защитника "Челси" Бена Чилуэлла были отменены арбитром благодаря системе VAR.

В следующем туре Английской премьер-лиги, 20 августа, "Челси" на выезде сразится с "Вест Хэмом", а "Ливерпуль" днём ранее сыграет на своём поле с "Борнмутом".