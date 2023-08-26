Тренер Балахнин: Сейчас Карпин нужнее "Ростову", чем сборной России
Участие главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в предстоящих сборах сборной России негативно отразится на состоянии футбольного клуба. Такого мнения придерживается бывший наставник ростовчан Сергей Балахнин.
По словам экс-тренера "Ростова", для достижения успеха национальной команде под руководством Карпина придётся участвовать в турнирах и товарищеских играх. Времени на развитие клуба у Карпина в этом случае не останется, считает он.
"На текущий момент Карпин нужнее в клубе, потому что там надо выстраивать игру, что-то менять, наигрывать. А он в это время будет находиться со сборной — это, безусловно, минус для "Ростова". Но это необходимо для сборной", — рассказал Балахнин "Газете.ru".
А в начале августа "Ростов" потерпел сокрушительное поражение от "Крыльев Советов" в рамках Российской премьер-лиги. Комментируя итоги матча, Карпин обвинил в проигрыше команды лишь себя. Позднее "Ростов" крупно проиграл "Сочи", не забив ни одного мяча.