Тренер Балахнин: Сейчас Карпин нужнее "Ростову", чем сборной России

По словам экс-тренера "Ростова", для достижения успеха национальной команде под руководством Карпина придётся участвовать в турнирах и товарищеских играх. Времени на развитие клуба у Карпина в этом случае не останется, считает он.

"На текущий момент Карпин нужнее в клубе, потому что там надо выстраивать игру, что-то менять, наигрывать. А он в это время будет находиться со сборной — это, безусловно, минус для "Ростова". Но это необходимо для сборной", — рассказал Балахнин "Газете.ru".