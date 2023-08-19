"Сочи" на домашнем стадионе разгромил "Ростов" в пятом туре РПЛ
Матч пятого тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом", состоявшийся на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился убедительной победой хозяев со счётом 4:0.
Голами отметились Мартин Крамарич (16-я, 69-я минута), Лука Джорджевич (28) и Юрий Медведев (76).
Сочинцы набрали шесть очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице. "Ростов" идёт седьмым с семью баллами.
Ранее Лайф писал, что "Урал" благодаря победе над "Балтикой" возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Для екатеринбуржцев эта победа стала третьей подряд.
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