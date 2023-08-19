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19 августа, 19:48

"Сочи" на домашнем стадионе разгромил "Ростов" в пятом туре РПЛ

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом", состоявшийся на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

Голами отметились Мартин Крамарич (16-я, 69-я минута), Лука Джорджевич (28) и Юрий Медведев (76).

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Сочинцы набрали шесть очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице. "Ростов" идёт седьмым с семью баллами.

Ранее Лайф писал, что "Урал" благодаря победе над "Балтикой" возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Для екатеринбуржцев эта победа стала третьей подряд.

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t.me / ФК "Сочи"

Артур Лапсаков
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