"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Краснодаром", забив на 98-й минуте
Автор гола "Локомотива" Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Обложка © t.me / ФК "Локомотив-Москва"
"Краснодар" не смог удержать победу в матче пятого тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом", сыграв вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре.
Хозяева открыли счёт на 46-й минуте усилиями Ильзата Ахметова. При этом в середине первого тайма игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти. Гости спаслись уже в компенсированное время, точный удар на 98-й минуте нанёс Антон Миранчук.
"Краснодар" с 13 очками делит с "Уралом" лидерство в турнирной таблице. "Локомотив" набрал шесть баллов и занимает десятое место.
Ранее Лайф писал, что "Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби благодаря голу Фёдора Смолова. Встреча завершилась со счётом 2:1.