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19 августа, 19:30

"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Краснодаром", забив на 98-й минуте

<p>Автор гола "Локомотива" Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/14209?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив-Москва"</a></p>

Автор гола "Локомотива" Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Обложка © t.me / ФК "Локомотив-Москва"

"Краснодар" не смог удержать победу в матче пятого тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом", сыграв вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре.

Хозяева открыли счёт на 46-й минуте усилиями Ильзата Ахметова. При этом в середине первого тайма игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти. Гости спаслись уже в компенсированное время, точный удар на 98-й минуте нанёс Антон Миранчук.

"Краснодар" с 13 очками делит с "Уралом" лидерство в турнирной таблице. "Локомотив" набрал шесть баллов и занимает десятое место.

"Урал" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ

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Ранее Лайф писал, что "Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби благодаря голу Фёдора Смолова. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Артур Лапсаков
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