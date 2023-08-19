"Локомотив" вырвал ничью в игре с "Краснодаром", забив на 98-й минуте

"Краснодар" не смог удержать победу в матче пятого тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом", сыграв вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре.

Хозяева открыли счёт на 46-й минуте усилиями Ильзата Ахметова. При этом в середине первого тайма игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти. Гости спаслись уже в компенсированное время, точный удар на 98-й минуте нанёс Антон Миранчук.

"Краснодар" с 13 очками делит с "Уралом" лидерство в турнирной таблице. "Локомотив" набрал шесть баллов и занимает десятое место.