"Динамо" обыграло ЦСКА в матче РПЛ благодаря голу Смолова
Фёдор Смолов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счётом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Решающий гол забил Фёдор Смолов, реализовав пенальти на 83-й минуте.
Сначала удача была на стороне ЦСКА — нападающий Антон Заболотный уверенно отправил мяч в ворота противника. Однако во втором тайме динамовцы сравняли счёт благодаря форварду Муми Нгамалё, а потом и вовсе получили право на пенальти после нарушения Заболотного. Смолов точно попал в ворота, что и принесло команде победу.
Ранее столичный "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России по футболу. Для железнодорожников это вторая победа подряд на турнире.