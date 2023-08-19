"Динамо" обыграло ЦСКА в матче РПЛ благодаря голу Смолова

Сначала удача была на стороне ЦСКА — нападающий Антон Заболотный уверенно отправил мяч в ворота противника. Однако во втором тайме динамовцы сравняли счёт благодаря форварду Муми Нгамалё, а потом и вовсе получили право на пенальти после нарушения Заболотного. Смолов точно попал в ворота, что и принесло команде победу.