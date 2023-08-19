Регион

Уведомления отключены

19 августа, 15:19

"Динамо" обыграло ЦСКА в матче РПЛ благодаря голу Смолова

<p>Фёдор Смолов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фёдор Смолов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счётом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Решающий гол забил Фёдор Смолов, реализовав пенальти на 83-й минуте.

Сначала удача была на стороне ЦСКА — нападающий Антон Заболотный уверенно отправил мяч в ворота противника. Однако во втором тайме динамовцы сравняли счёт благодаря форварду Муми Нгамалё, а потом и вовсе получили право на пенальти после нарушения Заболотного. Смолов точно попал в ворота, что и принесло команде победу.

Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Ранее столичный "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России по футболу. Для железнодорожников это вторая победа подряд на турнире.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • цска
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров