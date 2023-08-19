Регион

Уведомления отключены

19 августа, 18:36

"Урал" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ

Екатеринбургский "Урал" обыграл в гостях "Балтику" со счётом 1:0

Екатеринбургский ФК "Урал" обыграл на выезде калининградскую "Балтику". Встреча проходила в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Проходивший в Калининграде матч закончился со счётом 1:0. На 49-й минуте нападающий "Урала" Алексей Каштанов забил мяч с пенальти.

Это третья победа подряд для команды из Екатеринбурга, принёсшая ей 13-е очко. Благодаря этому клуб сейчас занимает первое место в турнирной таблице. "Балтика" — на 14-м месте в списке участников с тремя очками.

В шестом туре 26 августа "Уралу" предстоит сыграть в гостях с петербургским "Зенитом". "Балтика" на выезде сыграет против "Крыльев Советов" из Самары 27 августа.

Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Ранее определились финалисты женского чемпионата мира по футболу. Одним из них стала команда Англии, обыгравшая сборную Австралии. В финале им предстоит встреча со сборной Испании, сразившейся в полуфинале с командой Швеции.

Обложка ©

t.me / ФК "Урал"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Урал
  • ФК Балтика
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров