"Урал" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ

Екатеринбургский ФК "Урал" обыграл на выезде калининградскую "Балтику". Встреча проходила в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Проходивший в Калининграде матч закончился со счётом 1:0. На 49-й минуте нападающий "Урала" Алексей Каштанов забил мяч с пенальти.

Это третья победа подряд для команды из Екатеринбурга, принёсшая ей 13-е очко. Благодаря этому клуб сейчас занимает первое место в турнирной таблице. "Балтика" — на 14-м месте в списке участников с тремя очками.

В шестом туре 26 августа "Уралу" предстоит сыграть в гостях с петербургским "Зенитом". "Балтика" на выезде сыграет против "Крыльев Советов" из Самары 27 августа.