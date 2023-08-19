"Урал" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ
Екатеринбургский "Урал" обыграл в гостях "Балтику" со счётом 1:0
Екатеринбургский ФК "Урал" обыграл на выезде калининградскую "Балтику". Встреча проходила в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.
Проходивший в Калининграде матч закончился со счётом 1:0. На 49-й минуте нападающий "Урала" Алексей Каштанов забил мяч с пенальти.
Это третья победа подряд для команды из Екатеринбурга, принёсшая ей 13-е очко. Благодаря этому клуб сейчас занимает первое место в турнирной таблице. "Балтика" — на 14-м месте в списке участников с тремя очками.
В шестом туре 26 августа "Уралу" предстоит сыграть в гостях с петербургским "Зенитом". "Балтика" на выезде сыграет против "Крыльев Советов" из Самары 27 августа.
Ранее определились финалисты женского чемпионата мира по футболу. Одним из них стала команда Англии, обыгравшая сборную Австралии. В финале им предстоит встреча со сборной Испании, сразившейся в полуфинале с командой Швеции.
t.me / ФК "Урал"