Определились финалисты женского чемпионата мира по футболу

Сборная Англии обыграла команду Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Сиднее и завершилась счётом 3:1.

Забитыми мячами из английской команды отметились Элла Тун (на 36-й минуте), Лорен Хемп (71), Алессия Руссо (86). В сборной Австралии гол числится за Самантой Керр (63). Теперь в финале ЧМ команда Англии сыграет с Испанией, которая победила шведок в полуфинале. Встреча состоится 20 августа.