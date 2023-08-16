Определились финалисты женского чемпионата мира по футболу
В финал женского чемпионата мира по футболу вышли сборные Англии и Испании
Сборная Англии обыграла команду Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Сиднее и завершилась счётом 3:1.
Забитыми мячами из английской команды отметились Элла Тун (на 36-й минуте), Лорен Хемп (71), Алессия Руссо (86). В сборной Австралии гол числится за Самантой Керр (63). Теперь в финале ЧМ команда Англии сыграет с Испанией, которая победила шведок в полуфинале. Встреча состоится 20 августа.
Ранее главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Под его управлением итальянцы одержали победу на чемпионате Европы в 2021 году.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN