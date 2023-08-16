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16 августа, 13:06

Определились финалисты женского чемпионата мира по футболу

В финал женского чемпионата мира по футболу вышли сборные Англии и Испании

Сборная Англии обыграла команду Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Сиднее и завершилась счётом 3:1.

Забитыми мячами из английской команды отметились Элла Тун (на 36-й минуте), Лорен Хемп (71), Алессия Руссо (86). В сборной Австралии гол числится за Самантой Керр (63). Теперь в финале ЧМ команда Англии сыграет с Испанией, которая победила шведок в полуфинале. Встреча состоится 20 августа.

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Ранее главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Под его управлением итальянцы одержали победу на чемпионате Европы в 2021 году.

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ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Светлана Оперук
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