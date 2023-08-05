"Крылья Советов" камня на камне не оставили от "Ростова" Карпина в матче РПЛ

Самарские "Крылья Советов" разгромили дома "Ростов" в матче третьего тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Владимир Хубулов открыл счёт уже на четвёртой минуте, затем 18-летний Никита Салтыков на 10-й упрочил преимущество хозяев. Гости смогли забить свой единственный гол на 22-й минуте — отличился Николай Комличенко. После этого в ворота подопечных Валерия Карпина влетело ещё три мяча. Сначала Салтыков оформил дубль (35-я), затем Егор Карпицкий сделал счёт разгромным (73-я), а Роман Ежов в добавленное время с пенальти установил окончательный счёт на табло.

Стоит отметить, что Салтыков стал самым молодым футболистом в XXI веке, кто сделал дубль в дебютном матче в РПЛ в старте.

Самарцы после этого матча занимают второе промежуточное место с семью очками, "Ростов" располагается на седьмой позиции с четырьмя. В следующем туре 12 августа команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с "Локомотивом", а дончане примут "Рубин". До этого в рамках Кубка России "Крылья" 9 августа встретятся дома с "Зенитом", а "Ростов" 8-го числа отправится в гости к "Уралу".