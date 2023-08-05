Регион

Уведомления отключены

5 августа, 18:55

"Всё пошло не так": Карпин назвал виновного в разгромном поражении "Ростова"

Карпин заявил, что проигрыш "Ростова" "Крыльям Советов" — это его вина

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что сам виноват в разгромном поражении в матче РПЛ против самарских "Крыльев Советов". Так он ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции после игры.

Карпин взял на себя вину за разгромное поражение "Ростова". Видео © Telegram / ФК "Ростов" | Футбольный клуб

"Всё пошло не так начиная с самого начала. Я думаю, что это моя вина прежде всего здесь. Три раза в первом тайме ["Крылья Советов"] дошли до ворот, три гола пропустили. Что может быть не так? Всё не так, естественно", — отметил Карпин.

Карпин отреагировал на слухи о переходе в "Динамо" или "Спартак"

Карпин отреагировал на слухи о переходе в "Динамо" или "Спартак"

Лайф напоминает, что "Крылья Советов" дома разгромили "Ростов" 5:1 в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол на 22-й минуте удалось забить Николаю Комличенко.

Обложка ©

Telegram / ФК "Ростов" | Футбольный клуб

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Ростов
  • ФК Крылья Советов
  • Валерий Карпин
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров