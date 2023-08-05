"Всё пошло не так": Карпин назвал виновного в разгромном поражении "Ростова"
Карпин заявил, что проигрыш "Ростова" "Крыльям Советов" — это его вина
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что сам виноват в разгромном поражении в матче РПЛ против самарских "Крыльев Советов". Так он ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции после игры.
Карпин взял на себя вину за разгромное поражение "Ростова". Видео © Telegram / ФК "Ростов" | Футбольный клуб
"Всё пошло не так начиная с самого начала. Я думаю, что это моя вина прежде всего здесь. Три раза в первом тайме ["Крылья Советов"] дошли до ворот, три гола пропустили. Что может быть не так? Всё не так, естественно", — отметил Карпин.
Лайф напоминает, что "Крылья Советов" дома разгромили "Ростов" 5:1 в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол на 22-й минуте удалось забить Николаю Комличенко.
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