"Всё пошло не так": Карпин назвал виновного в разгромном поражении "Ростова"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что сам виноват в разгромном поражении в матче РПЛ против самарских "Крыльев Советов". Так он ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции после игры.

"Всё пошло не так начиная с самого начала. Я думаю, что это моя вина прежде всего здесь. Три раза в первом тайме ["Крылья Советов"] дошли до ворот, три гола пропустили. Что может быть не так? Всё не так, естественно", — отметил Карпин.