"Спартак" победил "Пари НН" в фееричном матче Кубка с девятью голами

Московский "Спартак" в сумасшедшем матче с девятью голами победил "Пари НН" во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Открытие-арена", завершилась со счётом 5:4.

Первый тайм остался за хозяевами: на голы Леона Классена (9-я минута), Данила Пруцева (15) и Павла Мелёшина (36) гости ответили точным ударом Тимура Сулейманова (29). За 16 минут второй половины нижегородцы трижды поразили ворота красно-белых — отличились Эдгар Севикян (46), Виктор Александров (50) и Сулейманов, оформивший дубль, реализовав пенальти на 56-й минуте. Но хозяева смогли отыграться. На 81-й счёт сравнял Михаил Игнатов, а на 90-й победу принёс Квинси Промес.

"Спартак" одержал вторую победу в турнире и с шестью очками возглавляет группу D. "Пари НН" идёт вторым с двумя баллами.