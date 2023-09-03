Назван ещё один соперник сборной России по футболу в сентябре
Сборная России по футболу проведёт в сентябре матч с командой Катара
Сборная России по футболу в сентябре проведёт матч с командой Катара. Игра состоится 12 сентября. Об этом в соцсетях сообщили представители Футбольной ассоциации Катара.
Известно, что поединок между двумя сборными пройдёт в 18:15 по московскому времени на стадионе "Эль-Джануб". Вместимость данной арены составляет 44 325 зрителей. Во время чемпионата мира 2022 года на ней прошли семь игр турнира.
Ранее стало известно, что российская сборная по футболу встретится на поле с олимпийской командой Египта. Стороны договорились о двух матчах: 7 и 11 сентября. Лайф также писал, что тренерский штаб сборной России, возглавляемый Валерием Карпиным, расширил состав футболистов на сентябрьский сбор до 49 человек.
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