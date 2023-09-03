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3 сентября, 08:09

Назван ещё один соперник сборной России по футболу в сентябре

Сборная России по футболу проведёт в сентябре матч с командой Катара

Сборная России по футболу в сентябре проведёт матч с командой Катара. Игра состоится 12 сентября. Об этом в соцсетях сообщили представители Футбольной ассоциации Катара.

Известно, что поединок между двумя сборными пройдёт в 18:15 по московскому времени на стадионе "Эль-Джануб". Вместимость данной арены составляет 44 325 зрителей. Во время чемпионата мира 2022 года на ней прошли семь игр турнира.

Футболист из Нижнего Новгорода отказался выступать за сборную России

Футболист из Нижнего Новгорода отказался выступать за сборную России

Ранее стало известно, что российская сборная по футболу встретится на поле с олимпийской командой Египта. Стороны договорились о двух матчах: 7 и 11 сентября. Лайф также писал, что тренерский штаб сборной России, возглавляемый Валерием Карпиным, расширил состав футболистов на сентябрьский сбор до 49 человек.

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Getty Images / Power Sport Images

Иван Косицын
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