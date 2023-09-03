Назван ещё один соперник сборной России по футболу в сентябре

Сборная России по футболу в сентябре проведёт матч с командой Катара. Игра состоится 12 сентября. Об этом в соцсетях сообщили представители Футбольной ассоциации Катара.

Известно, что поединок между двумя сборными пройдёт в 18:15 по московскому времени на стадионе "Эль-Джануб". Вместимость данной арены составляет 44 325 зрителей. Во время чемпионата мира 2022 года на ней прошли семь игр турнира.