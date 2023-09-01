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1 сентября, 15:47

Сборная России по футболу дважды сыграет с командой Египта в сентябре

Российская сборная по футболу встретится на поле с олимпийской командой Египта. Стороны условились о двух матчах: 7 и 11 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игры состоятся в Суэце, начало назначено на 19:00 мск. Египетская сборная стала финалистом последнего Кубка африканских наций U23, а также успешно прошла отбор на турнир летних Олимпийских игр 2024 года. Российская команда задействует в матчах молодых спортсменов.

"В последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 года рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне", — отметили в РФС.

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Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России, возглавляемый Валерием Карпиным, расширил состав футболистов на сентябрьский сбор до 49 человек. Тренировки пройдут с 4 по 12 сентября в Подмосковье на базе в Новогорске.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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