Сборная России по футболу дважды сыграет с командой Египта в сентябре

Российская сборная по футболу встретится на поле с олимпийской командой Египта. Стороны условились о двух матчах: 7 и 11 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игры состоятся в Суэце, начало назначено на 19:00 мск. Египетская сборная стала финалистом последнего Кубка африканских наций U23, а также успешно прошла отбор на турнир летних Олимпийских игр 2024 года. Российская команда задействует в матчах молодых спортсменов.

"В последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 года рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне", — отметили в РФС.