Сборная Испании забила семь мячей Грузии в матче отбора Евро-2024 в Тбилиси

Сборная Испании разгромила команду Грузии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счётом 7:1.

Хет-триком отметился Альваро Мората, забив на 22-й, 40-й и 65-й минуте. По голу забили Дани Ольмо (38), Иньяки Уильямс (68) и Ламил Ямал (74), ещё один мяч грузины забили в свои ворота — на 27-й минуте это сделал Соломон Кверквелия. Единственный точный удар хозяев поля нанёс Георгий Чакветадзе на 49-й минуте.

Испанцы сыграли только три матча в отборе, однако с шестью очками идут на втором месте в таблице группы А. Грузия — четвёртая с активом в четыре балла. Лидирует Шотландия, в четырёх матчах одержавшая четыре победы.