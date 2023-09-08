Карпин оценил ничью сборной России с олимпийской командой Египта

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин считает полезным товарищеский матч с олимпийской сборной Египта, но недоволен действиями в обороне. Мнение наставника публикует Российский футбольный союз.

По словам Карпина, настроение после матча у него рабочее. Прошедшая встреча позволила получить представление об игроках этого возраста: они "только позавчера познакомились", он сам ещё не запомнил их по именам. То, что игра не складывалась гладко, — нормально в данных обстоятельствах, тем более что "в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке".

"С заключительными оценками я бы не спешил, учитывая, что ребята провели только две тренировки. Опять же, кто-то лучше, а кто-то хуже адаптируется к жаре. Кто-то из футболистов был лучше готов физически, потому что чаще играет в клубе. Какие-то моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, увидел сегодня на поле. Например, мы забили гол после прессинга. В концовке не был доволен действиями обороны", — сказал Карпин, уточнив, что претензии выскажет футболистам лично.

Напомним, 7 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:1. За национальную команду дебютировали сразу 18 футболистов.