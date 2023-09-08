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7 сентября, 23:20

Карпин оценил ничью сборной России с олимпийской командой Египта

<p>Валерий Карпин даёт наставления молодым футболистам на матче с олимпийской сборной Египта. Обложка © Telegram / <a href="https://web.telegram.org/k/#@teamrussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России по футболу</a></p>

Валерий Карпин даёт наставления молодым футболистам на матче с олимпийской сборной Египта. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин считает полезным товарищеский матч с олимпийской сборной Египта, но недоволен действиями в обороне. Мнение наставника публикует Российский футбольный союз.

По словам Карпина, настроение после матча у него рабочее. Прошедшая встреча позволила получить представление об игроках этого возраста: они "только позавчера познакомились", он сам ещё не запомнил их по именам. То, что игра не складывалась гладко, — нормально в данных обстоятельствах, тем более что "в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке".

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Назван следующий соперник сборной России по футболу

"С заключительными оценками я бы не спешил, учитывая, что ребята провели только две тренировки. Опять же, кто-то лучше, а кто-то хуже адаптируется к жаре. Кто-то из футболистов был лучше готов физически, потому что чаще играет в клубе. Какие-то моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, увидел сегодня на поле. Например, мы забили гол после прессинга. В концовке не был доволен действиями обороны", — сказал Карпин, уточнив, что претензии выскажет футболистам лично.

Напомним, 7 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:1. За национальную команду дебютировали сразу 18 футболистов.

В скором времени многих ждёт повторная проверка сил с Египтом. Следующая встреча сборной России состоится 11 сентября.

Лариса Сафронова
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