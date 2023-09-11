Сборная России проиграла олимпийской команде Египта со счётом 1:2
Матч сборной России и олимпийской сборной Египта. Обложка © РФС
Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Счёт открыли россияне — уже на седьмой минуте с пенальти забил Сергей Пиняев. У египтян отличились Ахмед Фавзи (68) и Араби Мохтар (72). Отыграться нашим, к сожалению, не удалось. Уже завтра, 12 сентября, сборная России проведёт выездной матч против команды Катара.
Первый матч между сборными России и Египта, как уже сообщал Лайф, прошёл 7 сентября. Тогда встреча завершилась ничьей — 1:1. В команде соперников отличился Билал Мажар, у наших — Степан Оганесян.