Сборная России проиграла олимпийской команде Египта со счётом 1:2

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт открыли россияне — уже на седьмой минуте с пенальти забил Сергей Пиняев. У египтян отличились Ахмед Фавзи (68) и Араби Мохтар (72). Отыграться нашим, к сожалению, не удалось. Уже завтра, 12 сентября, сборная России проведёт выездной матч против команды Катара.