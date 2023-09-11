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11 сентября, 18:23
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Сборная России проиграла олимпийской команде Египта со счётом 1:2

<p>Матч сборной России и олимпийской сборной Египта. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/218927" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a></p>

Матч сборной России и олимпийской сборной Египта. Обложка © РФС

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт открыли россияне — уже на седьмой минуте с пенальти забил Сергей Пиняев. У египтян отличились Ахмед Фавзи (68) и Араби Мохтар (72). Отыграться нашим, к сожалению, не удалось. Уже завтра, 12 сентября, сборная России проведёт выездной матч против команды Катара.

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Первый матч между сборными России и Египта, как уже сообщал Лайф, прошёл 7 сентября. Тогда встреча завершилась ничьей — 1:1. В команде соперников отличился Билал Мажар, у наших — Степан Оганесян.

Наталья Исакова
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