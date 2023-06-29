Регион

Уведомления отключены

29 июня, 10:49

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Российская сборная по футболу опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

Десятка лидеров рейтинга. Фото © FIFA.com

Десятка лидеров рейтинга. Фото © FIFA.com

В рейтинге у нашей команды 1495,53 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в апреле, сборная России опустилась на одну позицию. С того времени подопечные Валерия Карпина не провели ни одного матча. Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Аргентины (1843,73 очка), вторыми идут французы (1843,54), третьими — бразильцы (1828,27).

Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

Напомним, следующий сбор сборная России проведёт осенью. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.

Обложка ©

Сайт РФС

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • fifa
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров