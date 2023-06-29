Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Российская сборная по футболу опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.
Десятка лидеров рейтинга. Фото © FIFA.com
В рейтинге у нашей команды 1495,53 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в апреле, сборная России опустилась на одну позицию. С того времени подопечные Валерия Карпина не провели ни одного матча. Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Аргентины (1843,73 очка), вторыми идут французы (1843,54), третьими — бразильцы (1828,27).
Напомним, следующий сбор сборная России проведёт осенью. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.
Сайт РФС