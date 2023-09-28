В ГД призвали наказать страны, которые призывают к бойкоту юных российских футболистов

Глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал наказать страны за то, что те призывали не допускать юношеские сборные России по футболу к турнирам. По словам парламентария, нужно поддержать УЕФА, которая разрешила российским юношам и девушкам участвовать в соревнованиях.

"Надо поддерживать УЕФА, потому что уже идут осуждения решения, угрозы со стороны некоторых стран. Но для УЕФА это ожидаемая реакция. Это организация с серьёзными финансами, серьёзными спортивными аналитиками, которые просчитывают все риски. Я думаю, что решение всё-таки принято большинством, поэтому страны должны будут это исполнять", — подчеркнул Свищёв в беседе с НСН.

Депутат добавил, что страны, которые решили якобы бойкотировать решение УЕФА, накажут только своих мальчишек и девочек. При этом, отметил парламентарий, такие лозунги недопустимы и УЕФА должна ввести санкции против государств, использовавших "противозаконную тактику". Это глупость и словоблудие, указал Свищёв. Вместе с тем он выразил мнение, что на самом деле все будут участвовать.