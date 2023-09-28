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28 сентября, 19:28

В ГД призвали наказать страны, которые призывают к бойкоту юных российских футболистов

Депутат Свищёв: УЕФА должна наказать страны за бойкот России

Глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал наказать страны за то, что те призывали не допускать юношеские сборные России по футболу к турнирам. По словам парламентария, нужно поддержать УЕФА, которая разрешила российским юношам и девушкам участвовать в соревнованиях.

"Надо поддерживать УЕФА, потому что уже идут осуждения решения, угрозы со стороны некоторых стран. Но для УЕФА это ожидаемая реакция. Это организация с серьёзными финансами, серьёзными спортивными аналитиками, которые просчитывают все риски. Я думаю, что решение всё-таки принято большинством, поэтому страны должны будут это исполнять", — подчеркнул Свищёв в беседе с НСН.

Депутат добавил, что страны, которые решили якобы бойкотировать решение УЕФА, накажут только своих мальчишек и девочек. При этом, отметил парламентарий, такие лозунги недопустимы и УЕФА должна ввести санкции против государств, использовавших "противозаконную тактику". Это глупость и словоблудие, указал Свищёв. Вместе с тем он выразил мнение, что на самом деле все будут участвовать.

Глава Комитета ГД по физкультуре и спорту считает, что решение УЕФА о смягчении — позитивное явление. Однако, по словам депутата, юным российским спортсменам будет тяжело объяснить, почему они будут выступать в "безликой форме".

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Лайф напоминает: 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. При этом и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из России. Также от игры с россиянками отказались Англия, Польша, Литва и Латвия.

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Freepik

Дарья Нарыкова
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