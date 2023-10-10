Головин не вышел на тренировку сборной

27-летний полузащитник "Монако" Александр Головин не вышел на тренировку на базе в Новогорске, которую сегодня проводит сборная России по футболу. Всего в занятии задействовано 26 игроков.

Вместе с футболистами клубов РПЛ к предстоящим матчам готовятся и легионеры, выступающие в чемпионатах Франции и Италии. Это хавбеки Далер Кузяев из "Гавра" и Алексей Миранчук из "Аталанты". Всего главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сбор 29 спортсменов, однако полузащитники "Локомотива" Артём Карпукас и Максим Глушенков не смогут сыграть в предстоящих турнирах из-за медицинских показаний.