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10 октября, 11:16

Головин не вышел на тренировку сборной

РИАН: Головин не вышел на тренировку сборной России перед матчем с Камеруном

<p>Футболист Александр Головин. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Футболист Александр Головин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

27-летний полузащитник "Монако" Александр Головин не вышел на тренировку на базе в Новогорске, которую сегодня проводит сборная России по футболу. Всего в занятии задействовано 26 игроков.

Вместе с футболистами клубов РПЛ к предстоящим матчам готовятся и легионеры, выступающие в чемпионатах Франции и Италии. Это хавбеки Далер Кузяев из "Гавра" и Алексей Миранчук из "Аталанты". Всего главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сбор 29 спортсменов, однако полузащитники "Локомотива" Артём Карпукас и Максим Глушенков не смогут сыграть в предстоящих турнирах из-за медицинских показаний.

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Российская сборная проведёт две игры, результаты которых попадут в рейтинг ФИФА. 12 октября наши футболисты встретятся с камерунцами, а 16 октября — с кенийцами.

Никита Осипов
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