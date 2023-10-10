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10 октября, 10:46

Стали известны страны – хозяйки чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

В УЕФА заявили, что Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Евро-2032 состоится в Италии и Турции. Заявление об этом он сделал на заседании исполнительного комитета организации.

При этом чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдёт в Великобритании и Ирландии. Ближайший турнир состоится в 2024 году в Германии.

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Ранее Лайф рассказывал, что Турецкая футбольная федерация отозвала заявку на проведение Евро-2028. Поэтому остался лишь один кандидат на проведение чемпионата Европы — совместная заявка Великобритании и Ирландии.

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Обложка ©

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Илья Суриков
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