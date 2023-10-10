Стали известны страны – хозяйки чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Евро-2032 состоится в Италии и Турции. Заявление об этом он сделал на заседании исполнительного комитета организации.

При этом чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдёт в Великобритании и Ирландии. Ближайший турнир состоится в 2024 году в Германии.