Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии, так как других кандидатов не осталось

Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведение Евро-2028. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, остался лишь один кандидат на проведение чемпионата Европы — совместная заявка Великобритании и Ирландии.

Ранее футбольные федерации Турции и Италии приняли решение подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. 4 октября представители УЕФА направили обеим ассоциациям письмо, в котором подтвердили, что их совместная заявка будет направлена на оценку и рассмотрение исполкома организации. В связи с этим турецкая сторона отказалась от права проведения Евро-2028.

Стоит отметить, что совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года подали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Заявки на проведение турниров 2028 и 2032 года должны быть одобрены на исполкоме УЕФА. Он состоится 10 октября в Ньоне.