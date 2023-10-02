В Британии арестовали болельщика за насмешку над мальчиком, умершим от рака
Футбольный фанат, смеющийся над умершим от рака мальчиком. Обложка © Twitter / StokeyyG2
В Британии арестовали фаната футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей", который высмеивал болельщиков "Сандерленда" с помощью фотографии больного раком шестилетнего фаната клуба, умершего ещё в 2017 году. Об этом сообщает BBC.
Всё произошло во время матча 9-го тура Английской премьер-лиги "Шеффилд Уэнсдей" против "Сандерленда", который завершился со счётом 3:0 в пользу вторых. На трибуне заметили фаната, показывающего фото умершего болельщика противоборствующей команды Бредли Лоури.
В итоге 31-летний Дейл Хоутон из Ротерхэма был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Кроме того, был арестован, но позже освобождён ещё один 27-летний мужчина. Он вышел под залог, но полиция продолжает расследование. Футболисты из "Шеффилд Уэнсдей" уже осудили Хоутона и извинились перед семьёй мальчика. Не исключено, что фанату могут впредь запретить появляться на футбольных матчах.
Ранее Лайф рассказывал, что "Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" в скандальном матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Игра чуть не завершилась ничьей, однако гол мерсисайдцев в свои ворота на 96-й минуте поставил точку в состязании. В итоге после поражения "Ливерпуль" занял четвёртую строку в рейтинге.