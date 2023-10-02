В Британии арестовали болельщика за насмешку над мальчиком, умершим от рака

В Британии арестовали фаната футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей", который высмеивал болельщиков "Сандерленда" с помощью фотографии больного раком шестилетнего фаната клуба, умершего ещё в 2017 году. Об этом сообщает BBC.

Всё произошло во время матча 9-го тура Английской премьер-лиги "Шеффилд Уэнсдей" против "Сандерленда", который завершился со счётом 3:0 в пользу вторых. На трибуне заметили фаната, показывающего фото умершего болельщика противоборствующей команды Бредли Лоури.

В итоге 31-летний Дейл Хоутон из Ротерхэма был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Кроме того, был арестован, но позже освобождён ещё один 27-летний мужчина. Он вышел под залог, но полиция продолжает расследование. Футболисты из "Шеффилд Уэнсдей" уже осудили Хоутона и извинились перед семьёй мальчика. Не исключено, что фанату могут впредь запретить появляться на футбольных матчах.