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2 октября, 14:27
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В Британии арестовали болельщика за насмешку над мальчиком, умершим от рака

<p>Футбольный фанат, смеющийся над умершим от рака мальчиком. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/StokeyyG2/status/1708082656146038878/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">StokeyyG2</a></p>

Футбольный фанат, смеющийся над умершим от рака мальчиком. Обложка © Twitter / StokeyyG2

В Британии арестовали фаната футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей", который высмеивал болельщиков "Сандерленда" с помощью фотографии больного раком шестилетнего фаната клуба, умершего ещё в 2017 году. Об этом сообщает BBC.

Всё произошло во время матча 9-го тура Английской премьер-лиги "Шеффилд Уэнсдей" против "Сандерленда", который завершился со счётом 3:0 в пользу вторых. На трибуне заметили фаната, показывающего фото умершего болельщика противоборствующей команды Бредли Лоури.

В итоге 31-летний Дейл Хоутон из Ротерхэма был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Кроме того, был арестован, но позже освобождён ещё один 27-летний мужчина. Он вышел под залог, но полиция продолжает расследование. Футболисты из "Шеффилд Уэнсдей" уже осудили Хоутона и извинились перед семьёй мальчика. Не исключено, что фанату могут впредь запретить появляться на футбольных матчах.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" в скандальном матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Игра чуть не завершилась ничьей, однако гол мерсисайдцев в свои ворота на 96-й минуте поставил точку в состязании. В итоге после поражения "Ливерпуль" занял четвёртую строку в рейтинге.

Николь Вербер
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