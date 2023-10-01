"Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" в скандальном матче АПЛ с двумя удалениями

Матч седьмого тура чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой лондонского клуба. Команды были близки к ничейному результату, однако гол мерсисайдцев в свои ворота на 96-й минуте поставил точку в состязании.

Встреча прошла в Лондоне. С 26-й минуты гости оказались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Кёртиса Джонса. В середине второго тайма красную карточку получил его партнёр Диогу Жота. Таким образом, "Ливерпуль" по ходу встречи остался вдевятером.

Воспользовавшись численным преимуществом, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин реализовал первый гол уже на 36-й минуте. Сравнять счёт удалось Коди Гакпо, который отправил мяч в ворота соперников в конце первого тайма. Исход матча решил автогол защитника мерсисайдцев Жоэля Матипа в компенсированное время. Стоит отметить, что по ходу встречи судьи не засчитали чистый гол "Ливерпуля", лишив того очков.

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в рамках чемпионата, заняв четвёртое место в рейтинге. Вторая строчка турнирной таблицы досталась "шпорам", которые продолжили беспроигрышную серию.