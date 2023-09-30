"Реал" поставил на место выскочку сезона в Испании

Мадридский "Реал" одержал убедительную победу над "Жироной" в матче восьмого тура чемпионата Испании. Хозяева поля, до этого не знавшие поражений в Ла Лиге, уступили со счётом 0:3.

Голами отметились Хоселу (17-я минута), Орельен Чуамени (21) и Джуд Беллингем (71). Для англичанина этот гол стал первым за три последних матча и шестым в сезоне.