В Мексике собака прервала футбольный поединок и минуту бегала по полю с мячом

В Мексике во время футбольного матча между командами "Алебрихес де Оахака" и "Дорадос де Синалоа" на поле выбежала собаку. Она более минуты бегала с мячом под восторженные крики болельщиков с трибун. Курьёзный момент попал в трансляцию игры.

В Мексике пёс прервал футбольный матч, бегая с мячом по полю. Видео © YouTube / Camilla SayFullina

Пёс выбежал на поле, когда матч уже завершался — пошло компенсированное время. Животное схватило мяч зубами и начало бегать. Пса пытались поймать сами футболисты и стюарды, однако результата это не дало. Спустя время нарушителя порядка всё же остановили и с трудом забрали у него мяч. Сам матч завершился со счётом 4:0 в пользу "Алебрихес де Оахака".