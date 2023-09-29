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29 сентября, 12:07

В Мексике собака прервала футбольный поединок и минуту бегала по полю с мячом

В Мексике во время футбольного матча между командами "Алебрихес де Оахака" и "Дорадос де Синалоа" на поле выбежала собаку. Она более минуты бегала с мячом под восторженные крики болельщиков с трибун. Курьёзный момент попал в трансляцию игры.

В Мексике пёс прервал футбольный матч, бегая с мячом по полю. Видео © YouTube / Camilla SayFullina

Пёс выбежал на поле, когда матч уже завершался — пошло компенсированное время. Животное схватило мяч зубами и начало бегать. Пса пытались поймать сами футболисты и стюарды, однако результата это не дало. Спустя время нарушителя порядка всё же остановили и с трудом забрали у него мяч. Сам матч завершился со счётом 4:0 в пользу "Алебрихес де Оахака".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что недовольные игрой амстердамского "Аякса" болельщики сорвали матч команды с роттердамским "Фейеноордом". Фанаты были в ярости, они забросали "Йохан Кройф арену" фаерами и начали домашний стадион клуба. В ситуацию вмешалась полиция.

Обложка ©

YouTube / Camilla SayFullina

Илья Суриков
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