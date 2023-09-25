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24 сентября, 21:39

Разъярённые амстердамские фанаты устроили штурм стадиона и сорвали матч "Аякса"

Фанаты с файерами сорвали матч "Аякса" с "Фейенордом" и разгромили стадион

Недовольные игрой амстердамского "Аякса" болельщики сорвали матч команды с роттердамским "Фейеноордом". Разъярённые фанаты забросали "Йохан Кройф Арену" файерами, а также принялись громить домашний стадион любимого клуба по ходу поединка. Усмирять толпу пришлось полиции.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как зрители закидывают поле горящей пиротехникой, сопровождая акцию недовольным гулом. Во втором тайме, когда на табло был счёт 0:3 в пользу гостей, встречу пришлось остановить.

Болельщики забросали стадион файерами на матче "Аякса" с "Фейенордом" Видео © X / Mackem in Mokum

Досрочное окончание матча лишь еще больше рассердило фанатов. Они собрались у главного входа стадиона и начали штурм здания, требуя отставки руководства "Аякса". В ход пошли дымовые шашки и грубая сила, которую бастующие применили для выламывания дверей. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.

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Схожий инцидент 6 сентября произошёл в Италии. Поражение любимой команды вынудило фанатов "Фоджи" поджечь домашнюю арену клуба "Таранто". Тушить здание пожарным пришлось всю ночь.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / de_speld

Илья Пушкарев
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