Новак Джокович пустил слезу из-за трогательного жеста фанатов на US Open
Новак Джокович расплакался перед болельщиками в Белграде после победы на US Open
Новак Джокович. Фото © ТАСС / AP / Manu Fernandez
Одержавший победу на Открытом чемпионате США по теннису Новак Джокович расплакался на встрече с многотысячной толпой болельщиков в Белграде. Видео появилось в Сети.
Новак Джокович расплакался на встрече болельщиков в Белграде. Видео © Twitter / Tennis Metrics
Сначала поклонники встретили аплодисментами сербскую национальную команду по баскетболу, которая в финале проиграла сборной Германии со счётом 77:83. Спортсмены находились на балконе местного городского собрания. Затем туда же вышел и Джокович, держа в руках кубок US Open. 36-летний теннисист не сдержался и разрыдался, увидев тёплый приём фанатов и их бурные овации.
Напомним, на днях в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, который в итоге одержал победу.