Новак Джокович пустил слезу из-за трогательного жеста фанатов на US Open

Одержавший победу на Открытом чемпионате США по теннису Новак Джокович расплакался на встрече с многотысячной толпой болельщиков в Белграде. Видео появилось в Сети.

Сначала поклонники встретили аплодисментами сербскую национальную команду по баскетболу, которая в финале проиграла сборной Германии со счётом 77:83. Спортсмены находились на балконе местного городского собрания. Затем туда же вышел и Джокович, держа в руках кубок US Open. 36-летний теннисист не сдержался и разрыдался, увидев тёплый приём фанатов и их бурные овации.