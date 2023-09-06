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5 сентября, 21:38

Огорчённые поражением "Фоджи" футбольные фанаты спалили стадион в Италии

La Gazzetta dello Sport: В Италии футбольные фанаты подожгли стадион соперника

В Италии фанаты итальянского футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион "Таранто" после очередного матча чемпионата страны. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Италии фанаты подожгли стадион соперника. Видео © Twitter / MattInter_ / somosfutmundial

Всё произошло во втором тайме матча "Таранто" – "Фоджа". Фанаты итальянского клуба опоздали на игру из-за аварии в пути, но ещё больше они огорчились после проигрыша команды (0:2).

Так, во время игры болельщики стали забрасывать поле пиротехникой, в результате чего произошёл пожар. На место происшествия прибыли спасатели, но разъярённые фанаты сорвались и на них — закидали камнями. Пламя всё-таки удалось потушить, однако на это ушла вся ночь. В результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что в городе Пирей на стадионе футбольного клуба "Олимпиакос" появились надписи с критикой президента Украины Владимира Зеленского и призывами прекратить поставки оружия Киеву. По контуру арены сверху пустили надписи: "Нет нацизму на Украине", "Зеленский — диктатор", "Не поставляйте оружие Украине" и другие.

Обложка ©

Twitter / MattInter_

Андрей Соловьёв
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