Огорчённые поражением "Фоджи" футбольные фанаты спалили стадион в Италии

В Италии фанаты итальянского футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион "Таранто" после очередного матча чемпионата страны. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Италии фанаты подожгли стадион соперника. Видео © Twitter / MattInter_ / somosfutmundial

Всё произошло во втором тайме матча "Таранто" – "Фоджа". Фанаты итальянского клуба опоздали на игру из-за аварии в пути, но ещё больше они огорчились после проигрыша команды (0:2).

Так, во время игры болельщики стали забрасывать поле пиротехникой, в результате чего произошёл пожар. На место происшествия прибыли спасатели, но разъярённые фанаты сорвались и на них — закидали камнями. Пламя всё-таки удалось потушить, однако на это ушла вся ночь. В результате инцидента никто не пострадал.