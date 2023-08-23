Два парапланериста прыгнули с балконов многоэтажки на стадион в Одинцове

В подмосковном Одинцове два парапланериста спустились с балконов многоэтажного дома на школьный стадион, чем напугали гулявших на детской площадке. Видео опубликовал SHOT.

Парапланеристы спустились с балконов многоэтажки на стадион в Одинцове. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, случилось это 22 августа около 21:00 в ЖК "Сколковский". Очевидцы рассказали, что двое мужчин спрыгнули с общих балконов и приземлились на закрытую территорию стадиона.