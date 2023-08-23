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23 августа, 13:49

Два парапланериста прыгнули с балконов многоэтажки на стадион в Одинцове

В подмосковном Одинцове два парапланериста спустились с балконов многоэтажного дома на школьный стадион, чем напугали гулявших на детской площадке. Видео опубликовал SHOT.

Парапланеристы спустились с балконов многоэтажки на стадион в Одинцове. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, случилось это 22 августа около 21:00 в ЖК "Сколковский". Очевидцы рассказали, что двое мужчин спрыгнули с общих балконов и приземлились на закрытую территорию стадиона.

На Камчатке параплан рухнул у пляжа на глазах у отдыхающих

На Камчатке параплан рухнул у пляжа на глазах у отдыхающих

Ранее Лайф публиковал видео, как во Владимирской области парапланерист при посадке врезался в ограждение на смотровой площадке. Его госпитализировали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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