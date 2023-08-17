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17 августа, 18:38

Под Владимиром парапланерист при посадке протаранил забор

В городе Вязники Владимирской области парапланерист при посадке врезался в ограждение на смотровой площадке "Венец". Его госпитализировали с травмами.

Под Владимиром парапланерист получил травмы, врезавшись в ограждение. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео случившегося. На этих кадрах видно, что экстремал устремляется прямо в белый забор, который от удара ломается.

Жуткое крушение бизнес-джета попало на видео в Малайзии

Жуткое крушение бизнес-джета попало на видео в Малайзии

Ранее Лайф писал, что на Камчатке параплан рухнул у пляжа на глазах у отдыхающих. В результате случившегося чуть не утонула молодая пассажирка.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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