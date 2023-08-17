Под Владимиром парапланерист при посадке протаранил забор
В городе Вязники Владимирской области парапланерист при посадке врезался в ограждение на смотровой площадке "Венец". Его госпитализировали с травмами.
Под Владимиром парапланерист получил травмы, врезавшись в ограждение. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео случившегося. На этих кадрах видно, что экстремал устремляется прямо в белый забор, который от удара ломается.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке параплан рухнул у пляжа на глазах у отдыхающих. В результате случившегося чуть не утонула молодая пассажирка.
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Telegram / SHOT