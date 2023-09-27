Покусал 11 агентов: Ветеринар объяснил чрезмерную агрессию любимого пса Байдена

Агрессивное поведение любимого пса президента США Джо Байдена может быть связано с несколькими факторами, в том числе с недостатком воспитания или страхом. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Ранее журналисты узнали, что овчарка по кличке Коммандер покусала уже 11 агентов Секретной службы США. Специалист сомневается, что охрана американского лидера специально провоцирует питомца. Дело в том, что собаки часто воспринимают как угрозу ряд жестов, считающихся среди людей дружелюбными. Вероятно, Коммандера плохо научили сдерживать свою агрессию.

"Если мы пришли в гости к Байдену, как это воспринимает собака? Первое. Сближение — уже угроза. Второе — нависание, попытка доминирования с нашей стороны, мы над ней наклонились. Третье — мы улыбнулись, показали зубы, но для неё это оскал и проявление агрессии. Четвёртое — выброс руки, и вот она, агрессия, и собака нас укусила", — пояснил Шеляков в беседе с NEWS.ru.