Агенты Секретной службы США продолжают страдать из-за злого пса Байдена
CNN: Пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США
Джо и Джилл Байдены и их собака. Обложка © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS
Сотруднику Секретной службы США вновь понадобилась помощь медиков после встречи с собакой президента страны Джо Байдена по кличке Коммандер. Таким образом, число покусанных питомцем агентов увеличилось до 11 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя USSS Энтони Гульельми.
"Вчера около 20:00 офицер секретной службы вошёл в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь", — рассказал он журналистам.
В начале лета пострадавшими от агрессии Коммандера числились лишь семь агентов службы. За четыре месяца этот список пополнился ещё четырьмя сотрудниками. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, животное кусает окружающих из-за стрессовой обстановки в резиденции Байдена.
Тем временем состояние самого президента США вызывает всё большие опасения. Так, 26 сентября 80-летний политик не смог беспроблемно спуститься по трапу самолёта. Президент споткнулся на ступеньках и едва не упал.