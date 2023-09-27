Агенты Секретной службы США продолжают страдать из-за злого пса Байдена

Сотруднику Секретной службы США вновь понадобилась помощь медиков после встречи с собакой президента страны Джо Байдена по кличке Коммандер. Таким образом, число покусанных питомцем агентов увеличилось до 11 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя USSS Энтони Гульельми.

"Вчера около 20:00 офицер секретной службы вошёл в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь", — рассказал он журналистам.

В начале лета пострадавшими от агрессии Коммандера числились лишь семь агентов службы. За четыре месяца этот список пополнился ещё четырьмя сотрудниками. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, животное кусает окружающих из-за стрессовой обстановки в резиденции Байдена.