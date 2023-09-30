УЕФА пытается подавить бойкоты матчей со сборной России
УЕФА успокаивает страны, которые хотят бойкотировать игры с командами из РФ
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старается успокоить страны, которые намерены бойкотировать игры с российскими спортсменами. Как сообщает Sky News, руководство лиги считает действия протестующих федераций непоследовательными.
Там напомнили, что Министерство спорта и молодёжи Украины в июле этого года сняло запрет на участие украинских спортсменов в международных турнирах со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.
Напомним, что 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Российские юношеские команды будут участвовать в международных соревнованиях без гимна, флага и национальной символики, а также не на территории России. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из России. Также от игры с россиянками отказались Англия, Польша, Литва и Латвия. В Госдуме призвали наказать страны за то, что те призывали не допускать юношеские сборные России по футболу к турнирам.
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