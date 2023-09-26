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26 сентября, 02:48

"Дайте время лимонам": Тренер "Челси" нашёл неожиданный способ прервать серию неудач

Главный тренер "Челси" Почеттино в борьбе с негативом рассчитывает на лимоны

<p>Маурисио Почеттино. Обложка © <a href="https://img.chelseafc.com/image/upload/f_auto,c_fill,g_faces,w_1440,h_856,q_90/editorial/news/2023/09/22/pochettino-stock.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chelseafc.com</a></p>

Маурисио Почеттино. Обложка © chelseafc.com

Лимоны помогают избавиться от негативной энергии, считает аргентинский тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурисио Почеттино. Он всегда держит их в своём рабочем кабинете.

"Я верю в лимоны, но в "Тоттенхэме" они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я всё ещё верю в них больше, чем когда-либо", — сказал тренер в беседе с The Guardian.

По словам Почеттино, у него в офисе есть разные виды лимонов: жёлтые и зелёные, испанские и итальянские — большая коробка. Раньше он полагал, что самые эффективные — жёлтые лимоны, но теперь верит в любой цвет. Футбольный наставник признался, что мечтает о синем фрукте.

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Впрочем, пока лимоны не особо помогают тренеру: после шести туров "Челси" занимает лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков.

Напомним, Маурисио Почеттино был назначен главным тренером "Челси" в мае этого года. Соглашение с 51-летним аргентинцем рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон.

Лариса Сафронова
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