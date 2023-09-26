"Дайте время лимонам": Тренер "Челси" нашёл неожиданный способ прервать серию неудач
Главный тренер "Челси" Почеттино в борьбе с негативом рассчитывает на лимоны
Маурисио Почеттино. Обложка © chelseafc.com
Лимоны помогают избавиться от негативной энергии, считает аргентинский тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурисио Почеттино. Он всегда держит их в своём рабочем кабинете.
"Я верю в лимоны, но в "Тоттенхэме" они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я всё ещё верю в них больше, чем когда-либо", — сказал тренер в беседе с The Guardian.
По словам Почеттино, у него в офисе есть разные виды лимонов: жёлтые и зелёные, испанские и итальянские — большая коробка. Раньше он полагал, что самые эффективные — жёлтые лимоны, но теперь верит в любой цвет. Футбольный наставник признался, что мечтает о синем фрукте.
Впрочем, пока лимоны не особо помогают тренеру: после шести туров "Челси" занимает лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков.
Напомним, Маурисио Почеттино был назначен главным тренером "Челси" в мае этого года. Соглашение с 51-летним аргентинцем рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон.