"Дайте время лимонам": Тренер "Челси" нашёл неожиданный способ прервать серию неудач

Лимоны помогают избавиться от негативной энергии, считает аргентинский тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурисио Почеттино. Он всегда держит их в своём рабочем кабинете.

"Я верю в лимоны, но в "Тоттенхэме" они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я всё ещё верю в них больше, чем когда-либо", — сказал тренер в беседе с The Guardian.

По словам Почеттино, у него в офисе есть разные виды лимонов: жёлтые и зелёные, испанские и итальянские — большая коробка. Раньше он полагал, что самые эффективные — жёлтые лимоны, но теперь верит в любой цвет. Футбольный наставник признался, что мечтает о синем фрукте.

Впрочем, пока лимоны не особо помогают тренеру: после шести туров "Челси" занимает лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков.