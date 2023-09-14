"Иногда такое отчебучит": В РФС удивились призывом Карпина к футболистам уезжать из России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал призыв главного тренера сборной РФ Валерия Карпина к спортсменам о том, чтобы уезжать из России и выступать за европейские клубы.

"Карпин у нас оригинальный человек, он иногда такое отчебучит, трудно даже объяснить..." — приводит его слова телеканал "Звезда".

Колосков напомнил, что возможность уехать играть за границу есть только у самых перспективных игроков, которых за последние годы оказалось лишь трое. При этом он назвал неправильным такой подход к воспитанию талантливых футболистов.

"На кого будет ходить зритель, если вся талантливая молодёжь разъедется по третьесортным европейским клубам?" — поинтересовался президент РФС.

Колосков также объяснил, что одной из главных проблем российского футбола является потеря той самой "советской школы", отметив, что раньше её представители добивались больших успехов в клубах других стран, в том числе "Челси", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед".