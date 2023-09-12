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12 сентября, 20:42

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

<p>Валерий Карпин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/teamrussia/4580" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России по футболу</a></p>

Валерий Карпин. Обложка © t.me / Сборная России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после ничьей с Катаром (1:1).

"Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет", — сказал наставник национальной команды.

Товарищеский матч между сборными Катара и России закончился со счётом 1:1

Товарищеский матч между сборными Катара и России закончился со счётом 1:1

При этом Карпин уточнил, что проблема с мотивацией у игроков на товарищеских матчах существует, однако она не является основной.

В сентябрьском отрезке игр национальных команд сборная России также провела две встречи с олимпийской сборной Египта. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а во втором россияне уступили — 1:2.

Артур Лапсаков
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