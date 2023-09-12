Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после ничьей с Катаром (1:1).

"Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет", — сказал наставник национальной команды.

При этом Карпин уточнил, что проблема с мотивацией у игроков на товарищеских матчах существует, однако она не является основной.