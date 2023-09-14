"Всё, до свидания!": Карпин назвал причину возможного ухода из сборной России и отлёта в Эстонию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов закончить работу с ФК "Ростов" и национальной командой, потому что его семья живёт в Эстонии. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Это футбол, брат".

"В ноябре мы ещё полетаем-поездим, я побуду без семьи ещё три недели и скажу: "Всё, не хочу". Плюну на всё — и всё. Может такое случиться. Поживём — увидим. Возможно, через три месяца скажу: "Всё, до свидания", — уточнил он.

Тренер признался, что ему тяжело жить вдали от семьи. Он добавил, что его ребёнок готовится к поступлению в эстонскую школу. Прямо сейчас уходить из "Ростова" Карпину не хочется, но обещать остаться надолго с командой он не стал. Специалист рассказал, что ему поступали предложения о работе из-за рубежа, в частности с Ближнего Востока и из Армении. Но дальше разговоров дело не продвинулось.