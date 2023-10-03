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3 октября, 04:36

Вице-президент УЕФА извинился за позицию по допуску юношеских сборных России

Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску юношеских сборных России до участия в международных турнирах была воспринята неправильно. Его заявление опубликовано на сайте Шведской спортивной конфедерации.

"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", — объяснил спортивный функционер, добавив, что УЕФА хочет проверить, правильно ли они мыслили, чтобы исключить наказание детей за акты насилия, совершённые взрослыми.

УЕФА пытается подавить бойкоты матчей со сборной России

УЕФА пытается подавить бойкоты матчей со сборной России

Напомним, что 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации — без гимна, флага и национальной символики, а также не на территории России. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из РФ. Также от игры с россиянами отказались Англия, Польша, Литва и Латвия. В Госдуме призвали наказать страны за то, что те призывали не допускать юношеские сборные России по футболу к турнирам.

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Freepik / jcomp

Лариса Сафронова
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