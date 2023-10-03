Вице-президент УЕФА извинился за позицию по допуску юношеских сборных России

Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску юношеских сборных России до участия в международных турнирах была воспринята неправильно. Его заявление опубликовано на сайте Шведской спортивной конфедерации.

"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", — объяснил спортивный функционер, добавив, что УЕФА хочет проверить, правильно ли они мыслили, чтобы исключить наказание детей за акты насилия, совершённые взрослыми.