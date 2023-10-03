Вице-президент УЕФА извинился за позицию по допуску юношеских сборных России
Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску юношеских сборных России до участия в международных турнирах была воспринята неправильно. Его заявление опубликовано на сайте Шведской спортивной конфедерации.
"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", — объяснил спортивный функционер, добавив, что УЕФА хочет проверить, правильно ли они мыслили, чтобы исключить наказание детей за акты насилия, совершённые взрослыми.
Напомним, что 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации — без гимна, флага и национальной символики, а также не на территории России. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из РФ. Также от игры с россиянами отказались Англия, Польша, Литва и Латвия. В Госдуме призвали наказать страны за то, что те призывали не допускать юношеские сборные России по футболу к турнирам.
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