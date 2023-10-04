Сразу шесть стран примут ЧМ-2030 по футболу
The Athletic: ЧМ-2030 по футболу впервые пройдёт на трёх континентах
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдёт на трёх континентах, игры будут принимать шесть стран, сообщает издание The Athletic.
Основными хозяевами мундиаля станут Испания, Португалия и Марокко. При этом Аргентина, Уругвай и Парагвай свои первые матчи, которые станут стартовыми играми турнира, проведут дома в честь столетия с момента проведения первого мундиаля. Все шесть сборных вышеперечисленных стран получат прямые путёвки в финальную часть турнира.
Уточняется, что матч открытия состоится в Уругвае. Именно в этой стране прошёл чемпионат мира 1930 года.
Ранее Лайф писал о том, что на конгрессе Международной федерации футбола утверждён новый формат чемпионата мира с 2026 года. В нём впервые примут участие 48 сборных команд, а турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике. Также ФИФА представила новый логотип ЧМ-2026.
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