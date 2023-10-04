Сразу шесть стран примут ЧМ-2030 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдёт на трёх континентах, игры будут принимать шесть стран, сообщает издание The Athletic.

Основными хозяевами мундиаля станут Испания, Португалия и Марокко. При этом Аргентина, Уругвай и Парагвай свои первые матчи, которые станут стартовыми играми турнира, проведут дома в честь столетия с момента проведения первого мундиаля. Все шесть сборных вышеперечисленных стран получат прямые путёвки в финальную часть турнира.

Уточняется, что матч открытия состоится в Уругвае. Именно в этой стране прошёл чемпионат мира 1930 года.