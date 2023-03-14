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14 марта, 17:03

ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира по футболу с 2026 года

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) утверждён новый формат чемпионата мира с 2026 года. В нём впервые примут участие 48 сборных команд.

Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по три сборных. Однако от этой идеи отказались и утвердили формат с 12 группами по четыре команды. В ФИФА считают, что благодаря такому решению снизится риск сговора. Оно также гарантирует, что все сборные сыграют минимум по три матча.

"На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку", — сказано в заявлении организации.

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Восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф, как и все команды, которые окажутся на первых и вторых местах. Всего команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.

Ранее Лайф писал о том, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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