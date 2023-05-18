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18 мая, 09:24

ФИФА представила новый логотип чемпионата мира 2026 года

<p>Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года. Фото © <a href="https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/media-releases/fifa-world-cup-26-tm-official-brand-unveiled-in-a-celebration-of-football" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIFA</a></p>

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года. Фото © FIFA

В четверг, 18 мая, Международная федерация футбола (ФИФА) представила в Лос-Анджелесе новый логотип чемпионата мира 2026 года. Об этом организация сообщила на своём сайте.

На логотипе футбольного соревнования будет изображение Кубка мира на фоне числа 26. Позже его адаптируют под 16 городов, в которых будут проходить матчи.

В презентации приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, чемпион мира 1994 и 2002 годов в составе сборной Бразилии Роналдо, а также известные местные футболисты.

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Ранее Лайф писал о том, что на конгрессе Международной федерации футбола утверждён новый формат чемпионата мира с 2026 года. В нём впервые примут участие 48 сборных команд.

Илья Суриков
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