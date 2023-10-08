УЕФА отложил все матчи отборочного турнира Евро-2024 в Израиле

Матчи отборочного турнира Евро-2024, которые должны были пройти в Израиле с участием национальной сборной, перенесены на неопределённый срок. Такое заявление сделал Союз европейских футбольных ассоциаций.

"В связи с обстановкой в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель. Новые даты будут назначены позже", ― гласит опубликованное 8 октября обращение.