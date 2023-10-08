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8 октября, 20:13

УЕФА отложил все матчи отборочного турнира Евро-2024 в Израиле

Матчи отборочного турнира Евро-2024, которые должны были пройти в Израиле с участием национальной сборной, перенесены на неопределённый срок. Такое заявление сделал Союз европейских футбольных ассоциаций.

"В связи с обстановкой в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель. Новые даты будут назначены позже", ― гласит опубликованное 8 октября обращение.

В следующий четверг в рамках отбора на Чемпионат Европы сборная страны должна была сыграть с командой Швейцарии. Также 12 и 17 октября в Израиле планировалось провести встречу молодёжных коллективов. Оппонентами местных спортсменов значились сборные Эстонии и Германии.

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Напомним, что 8 октября власти Израиля официально объявили о пребывании страны в состоянии войны. ХАМАС в ответ исключил возможность перемирия, осудив Иерусалим за удары по палестинцам. Между тем число жертв бомбардировок сектора Газа силами ЦАХАЛ перешагнуло через отметку 400 человек.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Robert Ghement

Илья Пушкарев
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