УЕФА отложил все матчи отборочного турнира Евро-2024 в Израиле
Матчи отборочного турнира Евро-2024, которые должны были пройти в Израиле с участием национальной сборной, перенесены на неопределённый срок. Такое заявление сделал Союз европейских футбольных ассоциаций.
"В связи с обстановкой в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель. Новые даты будут назначены позже", ― гласит опубликованное 8 октября обращение.
В следующий четверг в рамках отбора на Чемпионат Европы сборная страны должна была сыграть с командой Швейцарии. Также 12 и 17 октября в Израиле планировалось провести встречу молодёжных коллективов. Оппонентами местных спортсменов значились сборные Эстонии и Германии.
Напомним, что 8 октября власти Израиля официально объявили о пребывании страны в состоянии войны. ХАМАС в ответ исключил возможность перемирия, осудив Иерусалим за удары по палестинцам. Между тем число жертв бомбардировок сектора Газа силами ЦАХАЛ перешагнуло через отметку 400 человек.
ТАСС / EPA / Robert Ghement