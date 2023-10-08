"Поле боя определит победителя": ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем

Израиль обостряет ситуацию своей агрессией против мирных жителей, поэтому палестинская сторона даже не думает о шагах к перемирию. Об этом РИА "Новости" сказал представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Хазем Касем.

"Оккупация (Израиля. — Прим. Лайфа) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Не может и речи быть о перемирии, пока Израиль занимается эскалацией", — уточнил он.