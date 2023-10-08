"Поле боя определит победителя": ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем
Представитель ХАМАС заявил, что перемирия не будет из-за действий Израиля
Израиль обостряет ситуацию своей агрессией против мирных жителей, поэтому палестинская сторона даже не думает о шагах к перемирию. Об этом РИА "Новости" сказал представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Хазем Касем.
"Оккупация (Израиля. — Прим. Лайфа) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Не может и речи быть о перемирии, пока Израиль занимается эскалацией", — уточнил он.
По его словам, рано начинать разговор о посредничестве других стран для примирения сторон. Касем подчеркнул, что "поле боя определяет, кто контролирует ситуацию". Он добавил, что ХАМАС взяло в плен десятки военнослужащих Израиля, но поднимать вопрос касательно них тоже преждевременно, так как палестинская операция пока не завершилась.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.
ТАСС / ZUMA