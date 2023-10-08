В Госдуме поддержали снятие запрета на российский флаг в боях UFC
Свищев: Решение UFC разрешить триколор направлено против дискриминации
Запрет на российские флаги на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменили в интересах популяризации спорта и из-за нежелания ввязываться в политику. Об этом ТАСС рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Поддерживаем такое решение и рекомендуем другим федерациям и лигам последовать этому примеру. Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации", — сказал Свищев.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что отныне бойцы из России смогут выходить в октагон с флагом страны. Уайт отметил, что все "слишком мягкие" и чувствительные ко всему и, если "какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо". Полный запрет на флаги был введён UFC весной 2022 года.
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