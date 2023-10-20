Чемпион UFC Махачев отверг предложение выступать под флагом ОАЭ
Чемпион UFC Махачев рассказал об отказе сменить спортивное гражданство
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об отказе поменять спортивное гражданство с российского на арабское (ОАЭ).
По его словам, выбор перед ним встал ещё в самом начале карьеры. Однако Махачев решил выступать под российским флагом.
"Предлагали ли мне выступать под флагом ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живём, и больше эта тема не поднималась", — рассказал боец в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что UFC 294, который должен состояться 21 октября 2023 года, станет первым турниром за долгое время, где Махачев сможет выйти в октагон с флагом России. Запрет на демонстрацию символов РФ глава промоушена Дана Уайт снял 8 октября. Такой возможностью уже воспользовалась представительница женского дивизиона Ирина Алексеева.