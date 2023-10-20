Чемпион UFC Махачев отверг предложение выступать под флагом ОАЭ

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об отказе поменять спортивное гражданство с российского на арабское (ОАЭ).

По его словам, выбор перед ним встал ещё в самом начале карьеры. Однако Махачев решил выступать под российским флагом.

"Предлагали ли мне выступать под флагом ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живём, и больше эта тема не поднималась", — рассказал боец в интервью "Матч ТВ".