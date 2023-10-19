Макгрегор назвал чемпиона UFC Махачева "тупицей" за критику рейтингов промоушена
Конор Макгрегор и Ислам Махачев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thenotoriousmma / islam_makhachev
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор жёстко высказался в адрес действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Зарубежный спортсмен назвал россиянина "тупицей", а также поглумился над его родственниками.
В ходе тренировочного лагеря перед номерным турниром UFC 294 в Абу-Даби воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова стал чаще появляться в медиаполе. Например, он согласился сразиться с Алексом Волкановски вместо выбывшего из-за травмы Чарльза Оливейры, заявив, что чемпиону всё равно, кто стоит перед ним. А позже Махачев сказал, что не считает рейтинг лучших бойцов вне весовых категорий объективным.
"Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребёнка. Вот результат", — написал в привычной для себя манере Макгрегор.
Напомним, что UFC 294 станет первым турниром за долгое время, где Махачев сможет выйти в октагон с флагом России. Запрет на демонстрацию символов РФ глава промоушена Дана Уайт снял 8 октября. Такой возможностью уже воспользовалась представительница женского дивизиона Ирина Алексеева.