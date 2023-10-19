Макгрегор назвал чемпиона UFC Махачева "тупицей" за критику рейтингов промоушена

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор жёстко высказался в адрес действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Зарубежный спортсмен назвал россиянина "тупицей", а также поглумился над его родственниками.

В ходе тренировочного лагеря перед номерным турниром UFC 294 в Абу-Даби воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова стал чаще появляться в медиаполе. Например, он согласился сразиться с Алексом Волкановски вместо выбывшего из-за травмы Чарльза Оливейры, заявив, что чемпиону всё равно, кто стоит перед ним. А позже Махачев сказал, что не считает рейтинг лучших бойцов вне весовых категорий объективным.