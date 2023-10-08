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8 октября, 04:49

Главный бой UFC Fight Night 229 закончился эпичным нокаутом за 33 секунды

Грин нокаутировал Доусона за 33 секунды в главном поединке UFC Fight Night 229

<p>Бобби Грин и Грант Доусон. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ufc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Бобби Грин и Грант Доусон. Обложка © X / UFC

Главный бой UFC Fight Night 229 на арене UFC Apex в Лас-Вегасе закончился эпичным нокаутом за полминуты. Именно столько потребовалось американскому бойцу смешанных единоборств Бобби Грину на победу над соотечественником Грантом Доусоном.

Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229. Видео © X / Spinnin Backfist

Бой продлился всего 33 секунды. 37-летний Грин прямым ударом в голову сбил с ног 29-летнего Доусона. Для Бобби Грина поединок стал 47-м боем в стиле смешанных единоборств и 31-й победой.

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А ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293 в Сиднее. Он одолел противника во втором раунде благодаря удушающему приёму "Иезекииль".

Андрей Бражников
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