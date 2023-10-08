Главный бой UFC Fight Night 229 закончился эпичным нокаутом за 33 секунды

Главный бой UFC Fight Night 229 на арене UFC Apex в Лас-Вегасе закончился эпичным нокаутом за полминуты. Именно столько потребовалось американскому бойцу смешанных единоборств Бобби Грину на победу над соотечественником Грантом Доусоном.

Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229. Видео © X / Spinnin Backfist

Бой продлился всего 33 секунды. 37-летний Грин прямым ударом в голову сбил с ног 29-летнего Доусона. Для Бобби Грина поединок стал 47-м боем в стиле смешанных единоборств и 31-й победой.