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1 октября, 05:30

Альварес победил Чарло, сохранив звание абсолютного чемпиона мира по боксу

<p>Сауль Альварес. Обложка © EPA / ТАСС</p>

Сауль Альварес. Обложка © EPA / ТАСС

Мексиканский боксёр Сауль Альварес единогласным решением судей победил американца Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории. Бой прошёл в Лас-Вегасе, США, и продлился 12 раундов.

По результатам поединка в копилке мексиканца 60 побед, 39 из которых — нокауты, а также два поражения и две ничьи.

В свою очередь в активе Чарло 35 побед, а также два поражения и одна ничья. Американец прибыл на поединок в статусе абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако потерял его со стартом. Новым же обладателем стал австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим.

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Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил австралийца Тая Туйвасу на турнире UFC 293 в Сиднее. Он одолел противник во втором раунде благодаря удушающему приёму "Иезекииль".

Матвей Константинов
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