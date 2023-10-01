Альварес победил Чарло, сохранив звание абсолютного чемпиона мира по боксу
Сауль Альварес. Обложка © EPA / ТАСС
Мексиканский боксёр Сауль Альварес единогласным решением судей победил американца Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории. Бой прошёл в Лас-Вегасе, США, и продлился 12 раундов.
По результатам поединка в копилке мексиканца 60 побед, 39 из которых — нокауты, а также два поражения и две ничьи.
В свою очередь в активе Чарло 35 побед, а также два поражения и одна ничья. Американец прибыл на поединок в статусе абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако потерял его со стартом. Новым же обладателем стал австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим.
Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил австралийца Тая Туйвасу на турнире UFC 293 в Сиднее. Он одолел противник во втором раунде благодаря удушающему приёму "Иезекииль".