Альварес победил Чарло, сохранив звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Сауль Альварес единогласным решением судей победил американца Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории. Бой прошёл в Лас-Вегасе, США, и продлился 12 раундов.

По результатам поединка в копилке мексиканца 60 побед, 39 из которых — нокауты, а также два поражения и две ничьи.

В свою очередь в активе Чарло 35 побед, а также два поражения и одна ничья. Американец прибыл на поединок в статусе абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако потерял его со стартом. Новым же обладателем стал австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим.