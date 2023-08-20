О’Мэлли нокаутировал Стерлинга в главном бою турнира UFC 292

Шон О’Мэлли победил техническим нокаутом чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, бой прошёл на номерном турнире UFC 292 в американском Бостоне. Поединок продлился два раунда, по его результатам О’Мэлли стал обладателем чемпионского пояса UFC.

Оформив новый нокаут, чемпион сравнялся по этому показателю с Марлоном Вера и Робом Фонтом. Больше имеет только бывший чемпион Ти Джей Диллашоу — восемь. Всего в активе О’Мэлли 17 побед и одно поражение.