Регион

Уведомления отключены

20 августа, 06:42

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга в главном бою турнира UFC 292

Шон О’Мэлли победил техническим нокаутом чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, бой прошёл на номерном турнире UFC 292 в американском Бостоне. Поединок продлился два раунда, по его результатам О’Мэлли стал обладателем чемпионского пояса UFC.

Оформив новый нокаут, чемпион сравнялся по этому показателю с Марлоном Вера и Робом Фонтом. Больше имеет только бывший чемпион Ти Джей Диллашоу — восемь. Всего в активе О’Мэлли 17 побед и одно поражение.

55-летний Тактаров и 52-летний Монсон не смогли победить друг друга в боксёрском бою

55-летний Тактаров и 52-летний Монсон не смогли победить друг друга в боксёрском бою

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что бой миллиардеров Марка Цукерберга и Илона Маска может затмить только поединок президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. По его словам, прибыль от такого события могла бы составить миллиард долларов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sugasean

Матвей Константинов
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров